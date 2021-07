Der FIFA-Sumpf wird immer tiefer

Süddeutschen Zeitung

Inzwischen wirft ein Bericht derweitere Fragen auf. Schon Mitte 2003 soll demnach dieFIFA 40 Millionen Euro vom deutschen WM-Organisationskomitee verlangt haben. Unter "Einschaltung der" sei eine Lösung gefunden worden, in der es um spätere Zahlungen von 20 Millionen Euro und eine Beteiligung des OK an eventuellen Gewinnen gegangen sei, berichtet die Zeitung weiter.

Im Hintergrund all dieser Undurchsichtigkeiten soll am Montag der Kandidatenkreis für die Wahl des neuen FIFA-Präsidenten feststehen. Einen gemeinsamen, von den Europäern nominierten Kandidaten gibt es natürlich nicht. Bleibt der suspendierte UEFA-Präsident Michel Platini im Rennen? Eher nicht. Ob Niersbach für höhere Aufgaben infrage kommt, ist unwahrscheinlich. Für ÖFB-Präsident Leo Windtner bleibt er (noch) im Gespräch. "Aber davor müssen die Deutschen alles lückenlos aufklären." Das allerdings kann noch lange dauern.