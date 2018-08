Feuer und Flamme: Djuricin, das Trainerteam und Hofmanns Anzeige

Ein Spieler, mit dem sich Hofmann in seinem neuen Job viel beschäftigt, wechselt als Kooperationsspieler nach Horn: Kelvin Arase soll in der neuen 2. Liga Spielpraxis sammeln. „Kelvin braucht Duelle mit Profis, muss für die Bundesliga aber körperlich zulegen. Nach ein paar Monaten in Horn kann er bei Rapid schon eine wichtigere Rolle einnehmen“, glaubt Trainer Djuricin. Mit Coach Carsten Jancker wird sich im Waldviertel ein alter Bekannter dem 19-jährigen Flügelstürmer annehmen.

Ein anderes Talent hat doch noch sein Talent zur richtigen Zeit abgerufen: Philipp Malicsek war beim unnötig knappen 2:1 gegen Innsbruck einer der Auffälligsten. „Philipp war in der Vorbereitung sehr stark, ist dann in ein Loch gefallen und als er mich vertreten hätte sollen, ist er krank geworden“, sagt Stefan Schwab über seinen Kollegen im zentralen Mittelfeld. „Wir wissen ja alle, dass er ein guter Kicker ist. Gut, dass er jetzt voll da ist.“