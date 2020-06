Fernando Torres kehrt zu Atletico Madrid zurück

Nun kehrt Fernando Torres doch zu seinem Ex-Klub Atletico Madrid zurück. Der 30-Jährige wird vom AC Milan bis Ende der Saison 2015/16 an den spanischen Meister verliehen, gaben die Spanier am Montag bekannt. Der Transfer wird erst nach einem medizinischen Check und dem Start der Transferperiode in Italien am 5. Jänner offiziell.

Torres war erst am Samstag von Milan fix verpflichtet worden. Der ehemalige Welt- und Europameister hatte schon seit Sommer für die Mailänder gespielt, er war vom englischen Klub Chelsea allerdings nur ausgeliehen gewesen.

Torres war im Jänner 2011 für die Rekord-Ablösesumme von 50 Millionen Pfund (damals 58,1 Mio. Euro) von Liverpool zu Chelsea gewechselt. Dadurch wurde der Spanier zum teuersten Transfer innerhalb der höchsten englischen Spielklasse. Mit den Londonern gewann er die Champions League, die Europa League sowie den FA-Cup, hat die Erwartungen insgesamt aber nicht erfüllt. Nun kehrt er nach siebeneinhalb Jahren zu seinem Stammverein heim, für den er im Jahr 2001 als 17-Jähriger debütiert hatte.