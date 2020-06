Fenerbahce: Salzburgs Gegner auf Bewährung

Im Juli 2011 waren gar 60 Verdächtige verhaftet worden, darunter auch Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim. Der Unternehmer wurde 2012 zu über sechs Jahren Haft verurteilt, legte aber Berufung ein (dieses Verfahren läuft noch).

Rein sportlich lief es für Fenerbahce zuletzt aber besser. Der 1907 gegründete, 18-fache Meister scheiterte letzte Saison erst im Halbfinale der Europa League an Benfica Lissabon (Gesamtscore 2:3).

Ein Vorteil für Salzburg ist aber der späte Meisterschaftsbeginn in der Türkei. Erst nach den beiden Spielen in der Champions-League-Qualifikation beginnt am 18. August in der Türkei das Titelrennen. Für Marc Janko, einst Bullen-Stürmer und jetzt bei Trabzonspor unter Vertrag, ist das nur einer der Gründe, die für Salzburg sprechen. Zudem könnte das Umfeld bei Fenerbahce ein Plus für Salzburg sein. Janko: „Die Unruhe im Verein stößt vielen Spielern sauer auf. Viele wollen weg.“ Zudem würden die Türken die Österreicher unterschätzen. „Der zwölfte Mann wird nicht so stark sein, weil sie Salzburg nicht als so ernsthaften Gegner wahrnehmen“, meint Janko.