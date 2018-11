Fauler Arnautovic? Ein Blick ins Detail verrät das Gegenteil

Die größte Entwicklung im Fußball habe es auch in exakt jenem Bereich gegeben, in dem Marko Arnautovic seine Qualitäten hat. „Die hochintensiven Läufe haben sich in den letzten fünf bis zehn Jahren dramatisch gesteigert. Was nicht so sehr zunimmt, ist die gesamte Laufleistung. Die ist tendenziell an manchen Positionen sogar zurückgegangen.“ Dementsprechend verändert habe sich auch das Anforderungsprofil an die Fußballer. „Das ist ganz stark in Richtung Sprint- und Mehrfachsprintfähigkeit gegangen.“