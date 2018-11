Fans zünden Benzin-Bombe vor Champions-League-Spiel in Athen

Bereits am Tag vor dem Match, das die Griechen mit 0:2 verloren haben, war es niederländischen Medienberichten zufolge zu Krawallen gekommen. So wurden am Montagabend Kämpfe zwischen den beiden Lagern gehalten. An diesen sollen sich auch Fan-Gruppen des AEK-Stadtrivalen Panathinaikos sowie denen des polnischen Klub Wisla Krakau beteiligt haben.