Ausschreitungen vor dem Conference-League-Finale in Prag

Zwei Kultklubs

Gesucht wird der zweite Sieger der Conference League nach der AS Roma, die den Bewerb im Vorjahr für sich entscheiden konnte. In Prag stehen einander Fiorentina und West Ham gegenüber .

Sowohl die Florentiner als auch die Londoner möchten mit einem Finaltriumph der internationalen Bedeutungslosigkeit entkommen. Die bisher letzten europäischen Erfolge sind schon so lange her, dass es die Bewerbe gar nicht mehr gibt: 1961 gewannen die Italiener den Europapokal der Pokalsieger, West Ham siegte im gleichen Bewerb vier Jahre später, damals mit den späteren Weltmeistern Bobby Moore und Geoff Hurst. 1966 holte Florenz den Mitropacup.

„Ich glaube, dass die Spieler eine große Chance haben, bei allen in diesem Verein in Erinnerung zu bleiben“, sagte West-Ham-Coach David Moyes. Bei der Mannschaft aus der Toskana hofft man vor allem auf die starken Stürmer Arthur Cabral und Nicolas Gonzalez. Cabral ist mit sieben Treffern Toptorschütze der Conference League.