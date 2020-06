Fuchs verärgert Schalke-Fans

Fuchs konnte die Diskussionen nur schwer verfolgen, denn am Nachmittag brach Schalke in Richtung München auf, wo am Samstag der Vierte beim Ersten gastiert. Fuchs ist fit. "Ab und zu zwickt es noch", sagt er. Was weit mehr wehgetan hat als sein Knie, war die 1:6-Schlappe gegen Real Madrid. Fuchs legte dabei den Ehrentreffer von Huntelaar mit einer Flanke auf, war in der 72. Minute für Kolasinac gekommen. Der war mit Verdacht auf Kieferbruch ausgetauscht worden, hat aber "nur" eine Prellung erlitten. Daher glaubte Fuchs nicht, dass er von Beginn an spielen wird.

Sebastian Prödl und Zlatan Junuzovic sind am Samstag in einem nostalgischen Duell im Einsatz. Bremen und der HSV liefern sich der 100. Nord-Derby der Bundesliga-Geschichte. "Die Brisanz hat diesmal weniger mit der Derby-, als mit der Tabellensituation zu tun. Der 16. spielt beim 14., das ist brisant genug", sagte HSV-Trainer Mirko Slomka.