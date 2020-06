Fàbregas auf dem Weg der Besserung

Die Hoffnungen auf einen EM-Einsatz von Cesc Fàbregas sind weiter gestiegen. Eine Untersuchung der Oberschenkelverletzung habe sehr zufriedenstellende Ergebnisse gebracht, teilte der spanische Verband mit.



Fàbregas erklärte via Twitter, dass er ebenfalls sehr zufrieden mit der Heilung sei. Er hatte sich vorige Woche während eines Kurzeinsatzes im spanischen Pokalfinale gegen Athletic Bilbao verletzt.



Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wird Spanien am Sonntag bei der EM-Generalprobe gegen China in Sevilla aber noch fehlen.