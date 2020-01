FA-Cup: Fuchs mit Leicester weiter, Southampton trotz Tottenham 1:1 ab

Southampton hat die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale des englischen FA-Cups gewahrt. Die Mannschaft des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl erkämpfte sich im Viertrundenspiel zu Hause gegen Tottenham in der Schlussphase noch ein 1:1-Remis. Sofiane Boufal traf in der 87. Minute, der Torschütze war erst in der 71. Minute für ÖFB-Teamspieler Kevin Danso auf den Platz gekommen.

Für den 21-jährigen Danso war es der zehnte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Tottenhams Treffer erzielte Son Heung-min (58.). Aufgrund des Unentschieden kommt es nun zu einem Wiederholungsspiel, in dem die Spurs Heimrecht haben. Ebenfalls noch einmal ran muss Newcastle United nach einem 0:0 gegen Oxford United. Der von den "Magpies" erst am Freitag verpflichtete Valentino Lazaro war noch nicht mit von der Partie.