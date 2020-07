FA-Cup-Finale: Arsenal und die letzte Europacup-Chance

Zur sportlichen Misere kommt bei Arsenal die personelle – so ist Mesut Özils Zukunft in London nach wie vor ungewiss. Seit dem Wiederanpfiff nach der dreimonatigen Coronavirus-Pause kam der umstrittene Topverdiener (350.000 Pfund pro Woche, das entspricht 388.000 Euro) in der Premier League nicht mehr zum Einsatz. Arteta warf dem früheren deutschen Teamspieler zuletzt indirekt fehlendes Engagement vor. Er setze auf Spieler, „die sich unserer Kultur zu 100 Prozent verpflichtet fühlen“, sagte der Spanier. „Und auf Spieler, die jeden Tag dem gerecht werden, was wir von ihnen erwarten.“

Während bei Arsenal ein erneuter Umbruch bevorsteht, blickt man bei Chelsea hoffnungsvoll in die Zukunft – auch dank des Neuzugangs Timo Werner von RB Leipzig, dem mit Kai Havertz von Bayer Leverkusen bald ein weiterer deutscher Teamspieler folgen könnte.