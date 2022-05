Nach dem Niedergang: Wie der HSV zurück in die Bundesliga will

Schalke und Bremen schafften den direkten Wiederaufstieg. Den Hamburgern bleibt nur die Hoffnungsrunde über die Relegation gegen Hertha BSC am Donnerstag in Berlin (20.30 Uhr/live Puls 24, Sat.1) und am Montag im Volksparkstadion.

Und das ist auch schon wieder ein Rückblick auf bessere Zeiten. Denn Hertha-Trainer Felix Magath war 1983 einer der zentralen Spieler beim Europacupsieg. Zudem wurde er drei Mal Meister mit den Hamburgern und trat dort Mitte der 1990er-Jahre seine erste Cheftrainerstelle in der Bundesliga an.