Ex-Referee holt zum Rundumschlag aus

Magister Harald Ruiss, 30, ist Lehrer für Deutsch und Geschichte und Fußball-Schiedsrichter. Oder besser gesagt, er war Schiedsrichter. Jetzt scheint klar, dass der Wiener wohl kein Spiel mehr leiten wird.

Ruiss verkündete seinen Rücktritt, kam damit jedoch nur seiner Zurückstufung von der Ersten Liga in die Regionalliga zuvor. Bei dieser Gelegenheit übte er scharfe Kritik am österreichischen Schiedsrichterwesen. In dem achtseitigen Schreiben, das an den ÖFB, die Schiedsrichter-Kommission und Medienvertreter gerichtet war, berichtet er über "offenkundige Fehlentwicklungen" und "gravierende Missstände".

Vor allem Johann Hantschk, Vorsitzender der Schiedsrichter-Kommission, und Referee-Manager Fritz Stuchlik sind Ziel der Angriffe. Hantschk sei "trotz Nichtqualifikation" in sein Amt gehievt worden und versuche sich ins mediale Rampenlicht zu spielen.