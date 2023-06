Ex-Rapid-Präsident Bruckner übernimmt tschechischen Klub Pilsen

Grüner Ex-PräsidentMartin Bruckner war von 2019 bis 2022 Präsident des SK Rapid und sagte auf der Homepage des Klubs: „Wir haben große Erfahrung im Fußball, die wir jetzt in den Dienst von Viktoria Pilsen stellen.“ Bruckner trat Anfang 2022 als Geschäftsführer der Allianz Invest KAG ab und war danach für das Marktressort verantwortlich.

Dellenbach ist seit Mai Obmann von Lafnitz und war zuvor schon Akademieleiter von Hartberg. Der Schweizer war lange Jahr im Motorsport Teamchef. In den 90er-Jahren wurde der Schweizer mit Autowaschanlagen zum Millionär.

Pilsen war in der abgelaufenen Saison Dritter hinter Sparta und Slavia Prag. Trainer Michel Bilek von 2009 bis 2013 tschechischer Teamchef. Von 2011 bis 2022 sammelte der Verein alle seine sechs Meistertitel.