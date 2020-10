Burgstaller nach Schalke-Abgang: "Hatte den Spaß verloren"

"Auf Schalke war es eine schwierige Zeit für mich", wird Burgstaller zitiert. So sei vor allem "der Spaß wieder zurückgekommen. Den hatte ich ein bisschen verloren." Er freue sich daher, "volles Mitglied in einer Mannschaft zu sein. Ich fühle mich wohl und wurde super aufgenommen."

Burgstaller absolvierte für Schalke von 2017 bis 2020 insgesamt 119 Pflichtspiele, in denen er 32 Tore erzielte. "Letztes Jahr ist es leider nicht so gut gelaufen. Das muss man auch mal akzeptieren in einer Karriere", so der Routinier. Und: "Jetzt muss ich den Rhythmus finden, mich gut in Form bringen. Körperlich wieder der Alte werden. Da fehlen natürlich noch ein paar Prozent."