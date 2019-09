Ex-ÖFB-Teamspieler Harnik wechselt von Bremen nach Hamburg

Der ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler Martin Harnik hat am letzten Tag der Transferperiode den Verein gewechselt. Der 32-jährige Offensivspieler ging von Werder Bremen zurück in seine Heimatstadt Hamburg zum Zweitligisten HSV. Der Traditionsklub holte ihn leihweise für ein Jahr mit Kaufoption.

"Ich freue mich, dass wir uns, vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, mit Martin Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking am Montag. "Wir haben uns im Vorfeld viel mit dieser Option beschäftigt. Martin hat selbst sehr viel dazu beigetragen, dass der Wechsel zustande kommen kann. Das zeigt, dass er den Schritt nach Hamburg unbedingt machen will", erklärte der Coach.