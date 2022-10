Löw kritisierte Bundesliga: "Spieler fallen bei jedem Körperkontakt"

Joachim Löw ist Fan der Premier League und hat das Verhalten vieler Spieler und Trainer in Deutschland kritisiert. In England sehe er "einen ehrlichen Fußball, einen schnellen, harten, aber anständigen Fußball", sagte der ehemalige Bundestrainer im Kicker. "In Deutschland sehe ich Spieler, die bei jedem Körperkontakt fallen und Schiedsrichterentscheidungen nicht akzeptieren, oder Trainer, die ununterbrochen beim vierten Offiziellen sind."