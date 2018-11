Ex-Chelsea-Star Drogba beendet Karriere mit Finalniederlage

Der 40-jährige Didier Drogba hat mit einer 0:1-Niederlage mit Phoenix Rising gegen Louisville City im Finale der zweiten amerikanischen Liga seine Karriere beendet. Der frühere Stürmerstar hatte bereits im März verkündet, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden würde.

Den größten Erfolg seiner Laufbahn feierte er 2012, als er mit Chelsea den Champions-League-Titel gewann. Er war mit dem 1:1-Ausgleich und dem entscheidenden Treffer im Penaltyschießen des Finales gegen Bayern München maßgeblich daran beteiligt. Aus der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste trat Rekordtorschütze Drogba 2014 zurück, er wurde zweimal zu " Afrikas Fußballer des Jahres" gewählt.

Seit 2017 ließ Drogba in der 2. US-Liga in Phoenix seine Karriere ausklingen. Er ist Mitbesitzer des Clubs, für den er in seiner letzten Saison sieben Tore in 13 Spielen erzielte, darunter drei Treffer in vier Play-off-Spielen.