Ex-Austrianer Gorgon trifft in Polen mit einem Edelroller

Alexander Gorgon erzielte im fünften Spiel der polnischen Ekstraklasa seinen zweiten Treffer. Der 31-jährige Wiener traf am Montagabend in der 23. Minute zum 1:0 seines Teams Pogon Szczecin im Auswärtsspiel bei Lechia Gdansk.

Gorgon stürmte über seine linke Seite in den gegnerischen Strafraum und wurde nicht attackiert. Also spielte er einen lockeren Pass in Richtung langes Eck. Der Ball rollte unberührt von Freund und Feind vorbei wie in Zeitlupe ins Tor.