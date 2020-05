Ex-Arsenal-Star Song: "Ich wollte einfach Millionär werden"

In einem Instagram-Interview mit seinem Landsmann aus Kamerun, Pascal Siakam, seines Zeichens NBA-Star bei den Toronto Raptors, verriet Song nun, warum er sich 2012 für einen Wechsel zu Barca entschied. "Als Barcelona mir den Vertrag anbot und ich sah, was ich verdienen würde, musste ich nicht lange überlegt", so Song, "Ich wollte, dass meine Frau und meine Kinder ein sorgenfreies Leben führen können, wenn meine Karriere vorbei ist."

Song: "Ich feierte viel"

Dabei war bereits abzusehen, dass er kaum spielen würde. Was Song aber nicht störte. "Ich wollte einfach Millionär werden." Diese naive Einstellung lebte er auch bereits während seiner Arsenal-Zeit. "Ich aß teuer zu Abend, ging auf Reisen und feierte viel", erzählt er. Die Folge: Song konnte sich nur wenig Geld zur Seite legen.

Nach Ausleihen zu West Ham endete sein Vertrag mit Barcelona 2016. Über Rubin Kazan in Russland ging es schließlich in die Schweiz zum FC Sion.