Dele Alli: Sexueller Missbrauch mit 6, Rauchen mit 7, Drogenhandel mit 8

Die Gründe für die Probleme, so Alli, liegen in seiner Kindheit. Seine Mutter war Alkoholikerin, deren Freund so ihn mit sechs Jahren sexuell missbraucht haben. "Mit sieben begann ich zu rauchen, mit acht handelte ich mit Drogen."

Ältere Personen teilten Dele Alli als Kurier ein. "Einen Buben auf einem Rad, mit einem Fußball in der Hand, den verdächtigte die Polizei nicht. Darunter transportierte ich aber die Drogen."