Europas erfolgreichste Torschützen

Alan Shearer (1970-): Der 63-malige englische Nationalspieler erzielte in 441 Premier-League-Spielen für Newcastle United und die Blackburn Rovers insgesamt 260 Treffer. Damit ist Shearer (rechts im Bild) der erfolgreichste Torschütze der 1992 gegründeten Premier League.

Jimmy Greaves (1940-): Vor der Gründung der Premier League wurde der englische Meistertitel in der First Division ausgespielt, die von 1888 bis 1992 die höchste englische Spielklasse darstellte. Der erfolgreichste Torschütze dieser Liga war Jimmy Greaves (links im Bild mit Bobby Charlton), der in 516 Ligapartien für Chelsea, Tottenham und West Ham insgesamt 357 Tore schoss.

Silvio Piola (1913-1996): Der aus der Lombardei stammende Stürmer (3.v.l. im Bild) erzielte in 537 Ligaspielen 274 Tore und ist damit der erfolgreichste Torschütze der Serie A. Piola stand zwischen 1929 und 1954 u.a. für Lazio und Juventus Turin auf dem Feld. 1938 gewann er mit der italienischen Nationalmannschaft den WM-Titel, im Finale gegen Ungarn (4:2) erzielte er zwei Tore.

Jimmy McGrory (1904-1982): Der Schotte erzielte zwischen 1921 und 1937 ganze 410 Tore in der schottischen Liga - bis heute Rekord. In der Saison 1935/36 gelangen McGrory gar 50 Ligatore in einer Spielzeit. Der als "der menschliche Torpedo" bekannte Spieler verbrachte bis auf die Saison 1923/24, in der er als Leihgabe für Clydebank spielte, alle seine Spielzeiten bei Celtic.

Gerd Müller (1945-): Dem "Bomber" von Bayern München gelangen in 427 Ligapartien 365 Tore - in der deutschen Bundesliga Rekord. Für die Nationalmannschaft erzielte Müller in 62 Spielen ganze 68 Treffer. 1972 wurde er mit Deutschland Europameister, 1974 Weltmeister. Im Finale der EM 1972 erzielte er zwei Tore und wurde Torschützenkönig.

Delio Onnis (1948-): Der Argentinier hält - obwohl er kein einziges Spiel für sein Nationalteam bestritt - immer noch den Rekord für die meisten in der französischen Ligue 1 erzielten Tore: 299 Treffer erzielte Onnis für Reims, Monaco, Tours und Toulon.

Lionel Messi (1987-): Der einzige noch aktive Spieler dieser Liste erzielte in 382 Spielen 349 Tore und liegt damit in der Liste der La-Liga-Torschützen an erster Stelle. Auf Rang zwei: Christiano Ronaldo mit 285 Toren.

Hans Krankl (1953-): 270 Treffer in 361 Spielen - so lautet die Bilanz des Wieners (2.v.l. im Bild) - der bis heute gültige Torrekord der 1974 eingeführten Bundesliga. 1977/78 gewann Krankl mit 41 Ligatoren, die er für Rapid Wien erzielte, den Goldenen Schuh. 1978 unterschrieb er beim FC Barcelona, wo er mit 29 Treffern in 30 Spielen Torschützenkönig wurde.

Ferenc Puskás (1927-2006): Der Ungar erzielte in 24 Jahren ligaübergreifend für Honvéd Budapest und Real Madrid sensationelle 517 Tore. In 84 Einsätzen in der ungarischen Nationalmannschaft traf der in Budapest geborene Puskás 83-mal. Die zwischen 1950 und 1954 in 32 Spielen in Folge unbesiegte "Goldene Elf" Ungarns führte er als Kapitän an.