Europacup: Frankfurt-Coach Hütter sieht Salzburg als Favorit

Dieser wurde nun vom deutschen Fußballmagazin Kicker zur Rollenverteilung in diesem Prestigeduell befragt: „Wenn wir vom letzten Spieltag ausgehen würden, wäre Salzburg ein bisschen zu favorisieren. Wir müssen eben bis zu dem Spiel wieder in die Spur finden. Dass Salzburg ein unangenehmer Gegner ist, haben wir in der Champions League und auch in den vergangenen Jahren gesehen. Sie standen 2018 im Halbfinale der Europa League, sie haben Dortmund und Leipzig rausgehauen“, meinte der Vorarlberger.