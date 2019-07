Europacup-Auslosung: Auf die Austria warten hohe Hürden

Am Montag ist wieder einmal großer Lostag im europäischen Fußball. Die 3. Qualifikationsrunden in der Champions League und der Europa League werden in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost – und das bevor überhaupt erst die Hinspiele der 2. Qualifikationsrunde angepfiffen worden sind.

Aufgrund des engen Terminplans in den beiden Sommermonaten ist das nicht anders möglich, denn bis Ende August muss die Qualifikation abgeschlossen sein. Mit LASK, Austria Wien und Sturm Graz sind auch drei österreichische Vereine in den Lostöpfen.

Der KURIER gibt den Überblick, welche Gegner in der 3. Qualifikationsrunde, auf die mit dem Play-off noch eine weitere folgt, für die Bundesliga-Klubs möglich sind …

LASK: Der Vizemeister nimmt erstmals an die Champions-League-Qualifikation teil. Die Linzer gehören zu den ungesetzten Vereinen und gehen in jedem Fall als Außenseiter in die Dritt-Rundenspiele, die am 6./7. August bzw. 13. August stattfinden. Es gibt insgesamt sechs mögliche Gegner. Und das sind der portugiesische Vizemeister FC Porto, der ukrainische Vizemeister Dynamo Kiew bzw. die Sieger der Zweit-Rundenpartien FC Basel (CH) gegen PSV Eindhoven ( NED) und Olympiakos Piräus (GRI) gegen Viktoria Pilsen (CZE).