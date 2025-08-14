Europa League: Der WAC erwartet ein heißes Heimspiel

Im Mai hat der WAC im Klagenfurter Wörthersee-Stadion mit dem Cup-Titel den größten Triumph in der Vereinsgeschichte gefeiert. Heute kehren die Wolfsberger an den Ort des Erfolges zurück – und wollen erneut ein Ausrufezeichen setzen.

Der WAC kämpft im Rückspiel gegen PAOK Saloniki um den Aufstieg ins Play-off der Europa-League-Qualifikation (19 Uhr/live auf ORF 1). Die Ausgangslage ist gut, war man beim 0:0 in Griechenland doch die bessere Mannschaft. Zudem konnten die Kärntner zuletzt in der Liga mit einem 2:0-Erfolg bei der Austria Selbstvertrauen sammeln. „Es ist sicher kein Nachteil, dass wir jetzt zwei gute Leistungen erbracht haben. Wir gehen mit einem positiven Gefühl ins Spiel“, sagte Trainer Dietmar Kühbauer.