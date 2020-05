Europa League: Trio zum Punkten verpflichtet

Der Start ist mit drei Niederlagen der drei österreichischen Europa-League-Starter schiefgegangen. In Runde zwei muss am Donnerstag gepunktet werden, um die Hoffnung auf ein Überwintern im Europacup am Leben zu halten.



Die vermeintliche leichteste Aufgabe wartet auf Salzburg mit dem Heimspiel gegen Slovan Bratislava (21.05 Uhr). Doch die Slowaken reisen mit einer überraschenden Statistik im Gepäck an: Die vergangenen fünf internationalen Auswärtsspiele wurden ohne Niederlage beendet, obwohl große Namen wie AS Roma oder Stuttgart dabei waren. Das Auftakt-Heimspiel gegen Bilbao wurde von der Mannschaft von Vladimir Weiss, der auch das slowakische Nationalteam betreut, allerdings 1:2 verloren.