Salzburg scheidet als besseres Team aus

Hängende Köpfe trafen auf lange Gesichter, Entsetzen wechselte sich ab mit Ratlosigkeit. Wie konnte das passieren? Wie konnte Salzburg als bessere Mannschaft dieses Rückspiel gegen den dezimierten FC Basel verlieren?



"Das ist unglaublich, was wir diesmal vernebelt haben", ärgerte sich Mittelfeldmann Stefan Ilsanker, "deshalb tut diese Niederlage auch richtig, richtig weh. Das Ausscheiden ist für uns alle extrem bitter."



Vor allem Jonatan Soriano schlich nach der 1:2-Niederlage wie ein Häufchen Elend in die Kabine. Der spanische Kapitän, der normal die Treffsicherheit in Person ist, hatte nach Seitenwechsel das 2:0 und also die Vorentscheidung auf dem Fuß, schoss aber den Ball am leeren Tor vorbei. "Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich das zweite Tor mache", haderte der Goalgetter.



Für Salzburg-Trainer Roger Schmidt war der Knackpunkt schon vorher. "Wenn man so viele Chancen hat, wie wir, dann muss das Spiel nach einer halben Stunde entschieden sein. Weil: besser als in den ersten 30 Minuten kann man nicht spielen."



Der Rückfall nach dem Ausgleich war der internationalen Unerfahrenheit der Salzburger Mannschaft geschuldet. Während die Basler selbst in Unterzahl mit immer mehr Selbstvertrauen agierten, wurden die Gastgeber zusehends hektischer und nervöser. "Sie haben dann dem Druck nicht mehr stand gehalten", meinte Schmidt. "Wir hatten es in der Hand, aber wir haben Lehrgeld bezahlt. Trotzdem Kompliment, was die Mannschaft in diesem Jahr im Europacup gezeigt hat. Und ich verspreche den Fans, dass es nächste Saison wieder einige schöne Fußballabende geben wird."



Basel-Trainer Murat Yakin lobte derweil den Charakter seiner Spieler. "Wir waren diesmal sicher nicht die bessere Mannschaft. Aber wir waren sicher die cleverere Mannschaft."