Europa League: Salzburg muss zwei Veränderungen vornehmen

"Wir haben im Hinspiel schon gesehen, was Club Brugge drauf hat, wir waren nicht umsonst gewarnt. Jetzt gehen wir mit einem Tor minus, aber mit einem Auswärtstor in das Rückspiel. Am Ende fliegt einer raus, und das wollen nicht wir sein“, sagte Salzburg-Trainer Marco Rose, der bisher mit seiner Mannschaft in K-.o.-Runden immer dann weitergekommen ist, wenn in einem Auswärtsspiel auch ein Tor gelungen ist.

In der Vorsaison war das sowohl gegen Rijeka (0:0 in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation) als auch gegen Olympique Marseille (0:2 im Europa-League-Semifinale) nicht so. Und auch beim Ausscheiden im Champions-League-Play-off gegen Roter Stern Belgrad im August 2018 gab es auswärts beim 0:0 keinen Salzburger Treffer.