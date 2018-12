Europa League: Salzburg ist das Zünglein an der Waage

Ein ungewöhnlicher Gast hatte sich am Samstag in die Südstadt verirrt: Ein schottischer Journalist schaute Tabellenführer Salzburg bei Bundesliga-Schlusslicht Admira auf die Beine. Das überraschende 2:2 interessierte ihn in der anschließenden Pressekonferenz weniger als der Auftritt der Salzburger am Donnerstag im letzten Europa-League-Gruppenspiel bei Celtic Glasgow (21 Uhr/live DAZN).

Der Journalist wollte unter anderem wissen, ob denn die bereits als Gruppensieger feststehenden Salzburger mit voller Kraft in das für sie eigentlich sportlich wenig bedeutende Spiel gehen werden: „Wir fliegen natürlich nach Glasgow, um dort zu gewinnen, und wollen Teil eines guten Fußballspiels sein“, antwortete Salzburg-Trainer Marco Rose, der mit seiner Mannschaft das erste Duell mit dem schottischen Meister in der Red-Bull-Arena 3:1 gewann.