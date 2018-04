Europa League: Salzburg im Halbfinale gegen Marseille

Salzburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Olympique Marseille. Das ergab die am Freitag vorgenommene Auslosung in Nyon. Die Franzosen haben am 26. April zuerst Heimrecht, das Rückspiel findet am 3. Mai in Salzburg statt.

Die beiden Titelanwärter Arsenal und Atletico Madrid spielen den zweiten Teilnehmer für das Finale am 16. Mai in Lyon aus.

Mit den Franzosen haben die Salzburger in dieser Saison schon positive Erfahrungen gemacht. In der Gruppenphase war Marseille einer der Gegner. Salzburg gewann zu Hause durch ein Tor von Munas Dabbur mit 1:0. Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gab es in Südfrankreich ein torloses Remis.

Marseille ist jetzt aber sicher stärker als noch im Herbst, auch weil Mittelfeldstar Dimitri Payet wieder seine Form von der EM 2016 gefunden hat. Dank der Franzosen ist übrigens ein Red-Bull-Duell unmöglich geworden. Olympique machte im Rückspiel gegen RB Leipzig trotz eines schnellen Gegentreffers die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett und stieg in einem Torfestival dank eines 5:2-Heimsieges auf.