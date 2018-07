Europa League: Rapid gehört zu den Gesetzten

Die Qualifikation in der Europa League ist so stark besetzt wie wohl noch nie. Prominente Klubs wie FC Sevilla, Besiktas Istanbul oder RB Leipzig müssen schon in dieser Woche in der 2. Qualifikationsrunde antreten. Bevor aber die Hinspiele stattfinden, wird schon heute in Nyon am Genfer See die 3. Qualifikationsrunde ausgelost (ab 14 Uhr).

In den Lostöpfen dabei sind Rapid, Admira und LASK, aber auch Sturm, obwohl auf die Grazer ja diese und nächste Woche die Champions-League-Qualifikationsspiele gegen Ajax warten. Sollte gegen die Amsterdamer Endstation sein, würde es für Sturm in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League weitergehen.

Fix in dieser steht von den österreichischen Klubs allerdings nur Rapid. Die Wiener werden bei der Auslosung auch zu den gesetzten Vereinen gehören, damit sind Gegner aus den europäischen Topligen nicht möglich. Aber trotzdem könnte es für die Hütteldorfer nach einer Saison Europacup-Pause eine interessante Aufgabe geben. Immerhin sind Vereine wie der türkische Tabellendritte Istanbul Basaksehir, der dänische Vizemeister Bröndby IF, Polens Tabellendritter Lech Posen sowie die beiden Schweizer Klubs FC St. Gallen und FC Luzern nicht gesetzt.