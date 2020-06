Europa-League-Qualifikation

Schalgiris Vilnius (LIT) - FC Admira Wacker Mödling 1:1 (0:1)

AGF Aarhus (DEN) - Dila Gori (GEO) 1:2 (1:1)

Ruch Chorzow (POL) - Metalurg Skopje 3:1 (0:0)

Metalurg Donezk (UKR) - Celik Niksic (MNE) 7:0 (2:0)



Eskisehirspor (TUR, Nuhiu ab 85.) - FC St. Johnstone (SCO) 2:0 (1:0)

Slaven Koprivnica (CRO) - Portadown FC (NIR) 6:0 (3:0)

FK Mlada Boleslav (CZE) - Thor Akureyri (ISL) 3:0 (2:0)

APOEL Nikosia - FK Senica (SVK) 2:0 (2:0)



Bnei Yehuda Tel Aviv - Schirak Gjumri (ARM) 2:0 (0:0)

Levski Sofia - FK Sarajevo 1:0 (0:0)

AIK Solna (SWE) - FH Hafnarfjördur (ISL) 1:1 (0:1)

SK Tirana - Aalesunds FK (NOR) 1:1 (1:0)



Spartak Trnava (SVK) - Sligo Rovers FC (IRL) 3:1 (3:0)

Rosenborg Trondheim (NOR) - FC Ordabasy (KAZ) 2:2 (2:0)

FC Dacia Chisinau (MDA) - IF Elfsborg (SWE) 1:0 (1:0)

Young Boys Bern - Zimbru Chisinau (MDV) 1:0 (0:0)



Rapid Bukarest - MyPa Myllykoski (FIN) 3:1 (3:1)

Xäzär Lankaran (AZE) - Lech Posen 1:1 (1:1)

SR Robert Schörgenhofer (AUT)

FC Milsami Orhei (MDA) - FK Aktobe (KAZ) 4:2 (2:1)

SK Liepajas Metalurgs (LAT) - Legia Warschau 2:2 (1:1)



Anschi Machatschkala (RUS) - Honved Budapest 1:0 (1:0)

Naftan Nowopolsk (BLR) - Roter Stern Belgrad 3:4 (0:3)

Twente Enschede ( NED) - Inter Turku (FIN) 1:1 (0:1)

Servette Genf - Gandsassar Kapan (ARM) 2:0 (0:0)



Mura Murska Sobota (SLO) - CSKA Sofia 0:0

NK Osijek (CRO) - Kalmar FF (SWE) 1:3 (1:1)

Maccabi Netanya (ISR) - Kuopio PS (FIN) 1:2 (0:2)

Slovan Bratislava - Videoton Szekesfehervar (HUN) 1:1 (1:1)



Vojvodina Novi Sad (SRB) - Suduva Marijampole (LIT) 1:1 (0:0)

Hajduk Split - Skonto Riga 2:0 (1:0)

NK Siroki Brijeg (BIH) - St. Patrick`s Athletic (IRL) 1:1 (0:1)