Auf Sturm wartet eine weite Reise

2950 Kilometer – es ist ein ziemlich weiter Weg von Graz nach Reykjavik. Am Mittwoch steht den Spielern von Sturm ein langer Flug bevor für ein 90-minütiges Fußballspiel. Aber die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde in der Europa League wollte es so, also müssen die Grazer nach Island fliegen.

Dort wartet ganz in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik, in Kópavogur, einer 30.000-Einwohner-Stadt, die auf Deutsch übersetzt „Kleine Bucht der Seehundjungen“ heißt, Breidablik UBK, Islands Vizemeister der Saison 2012.

Heute, Montag, beginnen die Grazer mit den Vorbereitungen auf den ersten internationalen Auftritt einer österreichischen Mannschaft in der Saison 2013/14.