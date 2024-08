Europa League live: So steht es bei Rapid und dem LASK

Der LASK will nach einem bescheidenen Start in die Fußball-Saison mit einem Erfolg auf der internationalen Bühne den ersten Schritt zur Trendwende schaffen. Die Linzer gastieren am Donnerstag (20.30 Uhr) im Play-off-Rückspiel der Europa-League-Qualifikation im Steaua-Stadion von Bukarest bei FCSB.

Trotz zahlreicher Ausfälle und einem 1:1 im Heimspiel geben sich die Athletiker optimistisch, die Ligaphase zu erreichen. Im Falle einer Niederlage wartet die Conference League. Hier der Livestand: