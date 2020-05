Nur drei Teams gewannen alle Spiele

Salzburg spielt in einer Liga mit Tottenham und Fiorentina: Das sind die einzigen drei Teams, die bisher alle vier Gruppenspiele gewonnen haben. Österreichs Tabellenführer will die makellose Bilanz am Donnerstag bei Elfsborg verteidigen (21.05 Uhr/live ORF eins, Sky Austria). Danach gibt es noch das Heimspiel gegen Esbjerg und die Chance, wie wie in der Saison 2009/’10 in der Gruppenphase ohne Punkteverlust zu bleiben. Dieses Kunststück ist bisher in der Europa-League-Geschichte nur Zenit St. Petersburg in der Saison 2010/’11 und Anderlecht in der Saison 2011/’12 gelungen.

Beim Spiel auf dem Kunstrasen in Schweden fehlen der gesperrte Ramalho sowie die verletzten Vorsah, Hierländer, Rodnei und Soriano. „Wir wollen ihn erst schmerzfrei kriegen und physisch so aufbauen, dass er noch einige Spiele vor der Winterpause macht“, sagt Trainer Roger Schmidt zum spanischen Stürmer. Fraglich ist auch noch der Einsatz des angeschlagenen Kevin Kampl.