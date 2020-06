Juventus zittert um das Finale daheim in Turin

Mit dem FC Porto und dem SSC Napoli trafen einander im Stadio do Dragao zwei Teams auf Augenhöhe. Der FC Porto, der in der Champions-League-Gruppe im Herbst noch punktegleich mit der Wiener Austria rangiert hatte, fand in der ersten Hälfte die besseren Chancen vor, allein nützen konnten die Portugiesen diese nicht. Noch nicht.

Napoli kam nach einem Kaltstart zwar immer besser ins Spiel, bot dem FC Porto auch Paroli, den Unterschied machte am Ende ein Stürmerstar aus. Jackson Martinez traf in der 57. Minute zum 1:0 für den FC Porto. Quinteiro testete in der Schlussphase mit einem Schuss das Aluminium des Napoli-Tors.

Benfica Lissabon ist der nächsten Runde einen Schritt näher gekommen. Die Portugiesen gewannen in einer hoch stehenden Partie in London Tottenham Hotspur mit 3:1.

Ein besonderes Derby fand in Sevilla statt. Erstmals standen sich der FC und Betis Sevilla auf internationaler Bühne gegenüber. Betis wird die Premiere in guter Erinnerung behalten, die Gäste gingen als 2:0-Sieger vom Feld des Estadio Sanchez Pizjuan. Der FC bestimmte das Spielgeschehen, vor allem in der zweiten Hälfte. Betis traf dafür und das doppelt.