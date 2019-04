Europa League: Hütters Frankfurter verlieren in Lissabon

Eintracht Frankfurt steht nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Benfica Lissabon unter Druck. Der vom Vorarlberger Trainer Adi Hütter gecoachte deutsche Klub musste sich in Portugal 2:4 geschlagen geben, womit der Traum vom Halbfinale in Ferne gerückt ist. Schwierig dürfte es auch für Salzburg-Bezwinger Napoli nach dem 0:2 bei Arsenal London werden. Chelsea gewann bei Slavia Prag 1:0, Valencia setzte sich im spanischen Duell als Gast mit 3:1 gegen Villarreal durch.

Der junge Franzose Evan N'Dicka erwies den Deutschen einen Bärendienst. Zwanzig Minuten waren erst gespielt, als der 19-Jährige als letzter Mann Gedson foulte, somit einen Elfmeter verursachte und folglich auch Rot sah. Benficas Top-Talent Joao Felix verwandelte den Strafstoß. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff sorgte ausgerechnet der von Benfica an die Eintracht verliehene Serbe Luka Jovic für den Ausgleich. Die Freude der Gäste währte kurz, ganze drei Minuten später traf abermals Joao Felix mit einem strammen Distanzschuss zum 2:1.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte zuerst Ruben Dias mit dem Kopf (50.) - auch hier hatte Joao Felix die Hände bzw. den Rücken mit im Spiel - ehe der 19-Jährige zum dritten Mal an diesem Abend traf. In der 72. Minute sorgte ein Portugiese auf der Gegenseite für ein Fünkchen Hoffnung im Rückspiel. Goncalo Paciencia verkürzte auf 2:4, in sieben Tagen braucht die Eintracht ein 2:0 zum Halbfinal-Aufstieg.