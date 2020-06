Ein Dorfverein auf Europa-Tour

Keine Frage: Beim portugiesischen Vertreter Estoril Praia ist Regionalligist FC Pasching am Donnerstag (21.30 Uhr/MESZ) im Play-off-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation klarer Außenseiter. Eine Ausgangslage, die den Oberösterreichern freilich nur allzu bekannt vorkommt: Gegen Rapid, Salzburg und die Austria gewann man im Cup ebenso als Außenseiter. Auch in Estoril sollen alte Tugenden zum Tragen kommen. Trainer Gerald Baumgartner beschwört „viel Herz und Leidenschaft“ und hofft, möglichst lange ein 0:0 zu halten: „Wir sind klarer Außenseiter.“

Baumgartner, einst Profi bei Salzburg und Austria Wien, kann auf einen fast unveränderten Kader um Cup-Final-Held Daniel Sobkova und Kapitän Davorin Kablar zurückgreifen, einziger namhafter Abgang ist Stürmer Ivan Kovacec, der zum Partnerklub Liefering wechselte. Für den Dorf-Verein von der Linzer Peripherie ist es nicht der erste internationale Auftritt: 2004 und 2005 wurde jeweils Zenit St. Petersburg in der zweiten UEFA-Cup-Quali-Runde zur unüberwindbaren Hürde, 2006 scheiterte man in der ersten UEFA-Cup-Runde an Livorno. Einziger Sieg ist bisher das 3:1 gegen Zenit im August 2004.

Auch eine andere Statistik spricht nicht wirklich für die Oberösterreicher: In K.-o.-Duellen mit österreichischen Vereinen steht es 8:2 für Portugal.