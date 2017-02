Europa League: Ein deutsches Duell im Achtelfinale

Im Achtelfinale der Europa League kommt es zum direkten Duell der deutschen Klubs FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Das Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach.

Austrias Gruppengegner AS Roma bekommt es mit Olympique Lyon zu tun, das erste Duell steigt in Frankreich. Manchester United muss zuerst auswärts beim Champions-League-Absteiger FK Rostow ran.

Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.