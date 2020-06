Benfica will in Turin einen Fluch beenden

Nach sieben glücklosen Endspielen in europäischen Cup-Bewerben soll es für Benfica Lissabon wieder mit einem Triumph klappen. Portugals Meister will am Mittwoch nach dem Finale der Europa-League in Turin (20.45 Uhr/live ORF eins) nach 52 Jahren einen Fluch hinter sich lassen. Gegner FC Sevilla hat 2006 und 2007 gewonnen.

Seit 1962, dem zweiten Meistercup-Gewinn, hat Benfica keinen internationalen Titel geholt – daran vermochte auch der legendäre Eusebio nichts zu ändern. Damals hatte Erfolgstrainer Bela Guttmann den Verein im Streit verlassen und den Rot-Weißen prophezeit, sie würden in Europa ohne ihn nichts mehr holen. Der 1981 gestorbene und in Wien begrabene Ungar hat bis zum Vorjahr recht behalten, da verloren die "Adler" das Endspiel gegen Chelsea 1:2.

Doch im Juventus-Stadion, in dem gegen die Gastgeber der Finaleinzug erkämpft wurde, soll die Durststrecke zu Ende gehen. "Ich bin nicht abergläubisch", meinte Trainer Jorge Jesus jüngst angesprochen auf Guttmann, "ich glaube an Charakter, Qualität und Arbeit. Wir wissen nach dem Finale im Vorjahr nun besser, wie wir mit der Nervosität umgehen". Benfica war als "Umsteiger" aus der Champions League in die Europa League gekommen und da hat die von Kapitän Luisao geführte Abwehr in acht Matches nur vier Treffer kassiert (14:4).