EURO-Spieler: Weltweite Wurzeln

Österreichs Fußball-Nationalteam ist längst von einem Trend erfasst worden, der sich auch bei den Teilnehmern an der EURO 2012 in Polen und der Ukraine bemerkbar macht. In 15 der 16 EM-Kader scheinen Spieler mit Wurzeln im Ausland auf, "Europameister" in dieser Statistik ist Frankreich mit gleich 13 von 23 Kickern, die entweder Zuwanderer, Kinder von Zuwanderern oder Doppel-Staatsbürger sind.

Auf Platz zwei in dieser Rangliste landen nach den Angaben des Österreichischen Integrationsfonds die " Oranjes" mit neun Spielern. Bei den Niederländern erklärt sich der hohe Anteil von Teamkickern mit Migrationshintergrund wie bei Frankreich durch Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien.



Klicken Sie sich durch und erfahren Sie, wo die Wurzeln der EURO-Stars liegen.