EURO 2020 in 13 Ländern

Von der EURO 2016 in Frankreich an nehmen erstmals 24 statt wie bisher 16 Mannschaften an dem Kontinentalturnier teil. Platinis Plan für 2020 sieht vor, die 24 Teams auf sechs Vierergruppen in jeweils zwei Ländern aufzuteilen.

Im Achtelfinale würden die sechs Gruppensieger weiter in dem Land spielen, in dem sie auch ihre bisherigen Partien bestritten haben. Zwei weitere Länder kämen dazu. Die Viertelfinal-Spiele würden an neutrale Standorte vergeben, die Halbfinali und das Finale an ein Land.

Der Vorschlag Platinis ist dabei nur eine Idee zum 60. Jubiläum des Turniers und keine dauerhafte Lösung.