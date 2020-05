EURO 2012: Noch vier Fragezeichen

Fahrplan

Nicht nur die Bauarbeiten an den acht EURO-Arenen gehen in die Endphase, sondern auch die Qualifikation für die 14. Fußball-Europameisterschaft, die von Polen und der Ukraine von 8. Juni bis 1. Juli 2012 veranstaltet wird. Neben den Gastgebern haben sich Spanien, Deutschland, England, Italien, Frankreich, Niederlande, Griechenland, Dänemark, Russland und Schweden qualifiziert.



Die restlichen Teilnehmer werden in den Duellen Türkei - Kroatien, Estland - Irland, Tschechien - Montenegro und Bosnien - Portugal ermittelt. Die Auslosung der vier EURO-Gruppen findet am 2. Dezember in Kiew statt.