Es ist fix: Steven Gerrard ist neuer Trainer bei Aston Villa

Auf drei bis vier Millionen Pfund (3,5 bis 4,7 Millionen Euro) wird die fällige Ablöse taxiert, das Duo unterschreibt einen Vertrag über dreieinhalb Jahre. Gerrard, der von 1998 bis 2015 504 Spiele für den FC Liverpool bestritten hat und seine Karriere anschließend bei Los Angeles Galaxy ausklingen ließ, kommt mit großen Erfolgen im Gepäck in die Premier League: In der vergangenen Saison bescherte er den Rangers den ersten Meistertitel seit zehn Jahren.

„Aston Villa ist ein Verein mit einer reichen Geschichte und Tradition im englischen Fußball, und ich bin sehr stolz darauf, sein neuer Chefcoach zu werden“, sagte Steven Gerrard am Donnerstag. Und fügte an: „Ich möchte allen, die mit den Glasgow Rangers in Verbindung stehen, meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, einen so ikonischen Fußballverein zu leiten.“.