Es gibt jetzt einige Größen im Team

Emanuel Pogatetz hat vor vier Jahren seine Teamkarriere kurzfristig beendet, indem er kritisierte, dass beim Nationalteam etliche Dinge nicht professionell gehandhabt würden. Am Sonntag meinte der 28-Jährige: "Einige Dinge sind umgesetzt worden. Das ist schön." Und als Beispiel nannte er: "Wir können jetzt die Trikots in unserer Größe wählen. Es gibt nicht mehr die Einheitsgröße."



Pogatetz selbst ist eine Fixgröße in der Innenverteidigung, die Marcel Koller am Dienstag in der Ukraine aufbieten wird. Marc Janko wird im Angriff spielen, an der Seite von Marko Arnautovic. "Er ist ein ganz spezieller Spieler, es ist eine Ehre, mit ihm zu spielen", sagte Janko, der keinerlei muskuläre Probleme mehr hat.



Am Sonntagnachmittag gab es eine Taktik- und Videobesprechung über den Gegner. "Ich bin überzeugt, dass wir die Mannschaft so hinkriegen werden, das wir ein gutes Ergebnis schaffen", sagt Thomas Janeschitz, der Co-Trainer, der beim Spiel Ukraine - Deutschland (3:3) in Kiew vor Ort war.