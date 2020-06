Erstklassig: Salzburgs Nummer eins

Alexander Walke wurde am 6. Juni 1983 in Oranienburg geboren. Der Torhüter spielte im Nachwuchs von Cottbus und Bremen. Nachdem er bei Werder den Durchbruch nicht geschafft hatte, wechselte er 2005 nach Freiburg. Weitere Stationen: Wehen/ Wiesbaden (2008/’09), Hansa Rostock (2009/’10). Im Sommer 2010 wechselte er nach Salzburg, wurde aber im Jänner 2011 für ein halbes Jahr an Fürth verliehen. Seit November 2011 ist er Salzburgs Nummer 1.



Walke absolvierte für Deutschland acht U-20- und zwei U-21-Länderspiele. Bei der U-20-WM 2003 wurde ihm die Einnahme von Tetrahydrocannabinol (Hauptwirkstoff von Cannabis) nachgewiesen. Die FIFA sperrte ihn sieben Monate.