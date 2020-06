Erste Liga: Zwei Teams, ein Ziel

Die Vienna und Hartberg sind Brüder im Geiste. Beide Klubs kämpften in den vergangenen Saisonen im Tabellenkeller um das sportliche Überleben, beide mussten je einmal in die Relegation und schafften den Klassenerhalt. Und beide Teams warten in der neuen Saison noch auf den ersten Sieg.

Geht es nach Vienna-Trainer Alfred Tatar soll das Warten im direkten Duell am Freitag (18.30 Uhr) in der Steiermark ein Ende haben: "Es ist wichtig, dass wir gegen einen vermeintlichen Gegner im Abstiegskampf auswärts punkten." Der letzte Sieg der Wiener in Hartberg im September 2009 ist allerdings schon eine Weile her (5:1).