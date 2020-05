Vienna will die rote Laterne abgeben

Frostig ist es dieser Tage in Döbling bei der Vienna. Nach vier Meisterschaftsniederlagen in Folge kommt die Winterpause für den Zweitligisten gerade recht. Bevor es aber soweit ist, steht am Freitag noch die letzte Herbstrunde auf dem Programm.

Auch da ist mit Frost zu rechnen: Die Wiener gastieren im Waldviertel beim SV Horn (18.30 Uhr). Als artiger Gast hat die Vienna etwas im Gepäck: die rote Laterne des Tabellen-Letzten. Im Fall eines Sieges würden die Döblinger das leuchtende Symbol für den Abstiegsplatz abgeben: Entweder direkt an Horn oder an den Aufsteiger aus Parndorf. Die Burgenländer empfangen zur selben Zeit die ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelten Hartberger.

Vienna-Trainer Kurt Garger kann zumindest beinahe auf seinen kompletten Kader zurückgreifen: Lediglich der verletzte Vait Ismaili fehlt.

Das Topspiel der letzten Runde vor der Winterpause steigt in Salzburg: Die Überraschungsmannschaft aus Liefering empfängt den Tabellenführer aus Altach (20.30 Uhr/ORF Sport+). Gewinnen die Vorarlberger, nehmen sie zumindest einen beruhigenden Fünf-Punkte-Polster mit in die wohlverdiente Winterpause.