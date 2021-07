Vienna überrascht in Liefering - 2:0

Mit einem 3:0-Heimsieg über St. Pölten verteidigte Altach die Tabellenspitze in der Ersten Liga souverän. Erster Verfolger mit sechs Punkten Rückstand ist nun Lokalrivale Austria Lustenau, der bereits am Montagabend in Horn 2:0 gewonnen hatte, weil Liefering durch eine 0:2-Heimniederlage gegen die Vienna auf Platz vier zurückfiel. Die Salzburger wurden auch noch von Kapfenberg (3:1 gegen Mattersburg) überholt.



Philipp Netzer (9.) und Felix Roth (31.) stellten die Weichen für die Altacher auf Sieg. Den Endstand besorgte Andreas Lienhart nach einem schnellen Konter (77.). Damit ist der Titelanwärter nun schon seit 19 Heimspielen (16 Siege, 3 Remis) und dem Oktober 2012 (1:2 gegen Austria Lustenau) ohne Niederlage.



Für die Mannschaft von Neo-Trainer Gerald Baumgartner setzte es nach drei Spielen ohne Niederlage (zwei Siege,ein Remis) wieder eine Pleite. Das 0:3 war bereits die fünfte Niederlage im siebenten Auswärtsspiel von St.Pölten in dieser Saison.



Eine Überraschung gelang der Vienna. Die Wiener feierten nach dem 2:1 Mitte August in St.Pölten nun in Salzburg den zweiten Auswärtssieg. Der Ex-Lieferinger Alexander Aschauer mit seinem frühen Kopfballtor (4) und Marco Miesenböck (81.) besiegelten die zweite Heimniederlage des nun schon seit drei Matches sieglosen Red-Bull-Vereines.