Nur sechs Punkte trennen den Vierten vom Letzten

17 Runden sind gespielt, am Wochenende ist schon Halbzeit im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Aber es wird in der zweiten Hälfte vor allem ein heftiger Fight gegen den Abstieg in den Amateurfußball.

Vorne lieferten sich in der 17. Runde der LASK und Mattersburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Beide schossen vier Tore, beide holten drei Punkte, die Linzer liegen vier Punkte vor den Burgenländern. "Wir haben vor allem am Anfang viele individuelle Fehler gemacht, aber eben durch die vier Tore klar gewonnen", sagte Mattersburgs Trainer Ivica Vastic. Karim Onisiwo hat sein zehntes Saisontor erzielt und mit zwei Torvorlagen sein Scorerkonto auf 15 ausgebaut. "Wir haben versucht, Fußball zu spielen und waren vor dem Tor wieder effektiv", sagte der Wiener. Weil Liefering nicht aufsteigen will und kann, wird es wohl bis zum Ende ein Zweikampf der Linzer und Burgenländer werden.